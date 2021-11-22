بمشاركة 11 جهة.. أمانة الرياض: 9 آلاف ساعة عمل لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

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789 مخالفة وضبط 446 مخالفًا لنظام العمل وفصل التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جهود الحملة الميدانية المشتركة التي وجّه بها الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، متواصلة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 11 جهة حكومية.

وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغ 9,136 ساعة، وأسفرت عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنًا من المواد الغذائية.

وحررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفًا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

وتأتي الحملة الميدانية المكثفة بهدف تحسين المشهد الحضري لأحياء وسط الرياض، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية في الأحياء السكنية، تماشيًا مع مستهدفات جودة الحياة.