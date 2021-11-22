شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021 (غير مدقق)

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لندن: أعلنت شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HIS) (والتي تُعرف بـ"آي إتش إس تاورز")، وهي إحدى الشركات المستقلة المالكة والمشغّلة والمطوّرة للبنية التحتية المشتركة للاتصالات السلكية واللاسلكية الأكبر في العالم، اليوم عن النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

صرح سام درويش، الرئيس التنفيذي لشركة "آي إتش إس تاورز"، قائلاً: "يسعدني أن أبلغكم عن المجموعة الأولى من نتائجنا كشركة عامة ويسرّني أن أداءنا المالي والتشغيلي حقق توقعاتنا. اليوم، نحن رابع أكبر شركة أبراج مستقلة متعددة الجنسيات والشركة الوحيدة من هذا القبيل التي تركز فقط على الأسواق الناشئة، حيث تساعد بنيتنا التحتية الأساسية على ربط المجتمعات المحرومة من الخدمات لسد الفجوة الرقمية.

يبلغ عدد الأبراج العالمية لدينا الآن أكثر من 30500، وهو ما يزيد بمقدار 3000 تقريبًا عن العام الماضي نتيجة عمليات الاستحواذ التي قمنا بها في أميركا اللاتينية في وقت سابق من هذا العام وبرنامج البناء الجديد لدينا هناك. في نيجيريا، نحن بصدد طرح اتصال عبر الألياف، بالإضافة إلى عرضنا الهاتفي الريفي الذي يربط بعض أكثر المجتمعات المحلية نأيًا.

نواصل تعزيز إيراداتنا من خلال الاستثمارات في تقنيات البنية التحتية للاتصالات الإضافية مثل الخلايا الصغيرة وتوزيع الدائرة الكاملة للهوائي والألياف ونحن متحمسون للإغلاق الوشيك لصفقة الألياف مع شركة "تيليكوم إيطاليا". تظل استراتيجيتنا للتنويع محورًا مهمًا، كما يتضح من صفقة الألياف مع شركة "تيليكوم إيطاليا" ودخولنا الشهر الماضي إلى مصر من خلال شراكة مرخصة. معًا، نواصل من خلال هذه الصفقات تركيزنا على أسواق النمو الجذابة، مع تقليل كلفة المخاطر لدينا، وإظهار التزام الشركة المستمر تجاه القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية وتوضيح أنواع فرص البنية التحتية الرقمية المثيرة للاهتمام المتاحة لنا في الأسواق الناشئة.

بصفتنا شركة مُدرجة حديثًا في بورصة نيويورك، تحقق نموًا عضويًا وغير عضويًا قويًا، فإننا نتطلع إلى المستقبل ونشعر بالرضا عن النتائج التي أعلنا عنها اليوم ".

يوضح الجدول أدناه النتائج المالية المختارة غير المدققة للأرباع المنتهية في 30 سبتمبر 2021 و30 سبتمبر 2020:

نهاية الأشهر الثلاث سبتمبر 30 سبتمبر 30 2021 2020 $’000 $’000 الإيرادات 400,547 368,325 الخسارة خلال هذه الفترة (30,447) ) (20,022 "الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" (1) 219,718 229,415 النقد من العمليات 205,672 210,155 "التدفق النقدي الحر المعزز المكرر" (1) 73,575 81,955

"الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" و"التدفق النقدي الحر المعزز المكرر" هي إجراءات مالية غير تابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. راجع "استخدام الإجراءات المالية غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" للحصول على معلومات إضافية وتسوية مع أكثر مقاييس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قابليةً للمقارنة.

خلال الربع الثالث من عام 2021، بلغت الإيرادات 400.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 368.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2020، ما يعني زيادة قدرها 32.2 مليون دولار أمريكي أو 8.7٪. تأثر الربع الثالث من عام 2020 بشكل إيجابي بتعويض الإيرادات لمرة واحدة بقيمة 13.1 مليون دولار أمريكي التي حفزتها تعديلات على العقود مع شركة "إم تي إن نيجيريا كوميونيكيشنز بي إل سي" تتعلق بالعملة وقد تم دفعها مع أثر رجعي. بلغ النمو العضوي 43.6 مليون دولار، أو 11.8٪. كان النمو العضوي مدفوعًا بشكل أساسي بالتصعيد وتعديلات عقود الإيجار وإعادة تعيين العملات الأجنبية، فضلاً عن المواقع الجديدة والمراكز الجديدة. بلغ إجمالي الإيرادات غير العضوية 6.8 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021. وقد قوبلت الزيادات في الإيرادات العضوية وغير العضوية في هذه الفترة جزئيًا بحركة سلبية 4.9٪ في أسعار صرف العملات الأجنبية بلغت 18.2 مليون دولار أمريكي.

بلغت الخسارة خلال هذه الفترة 30.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 20.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2020. وتعكس الزيادة في الخسارة خلال هذه الفترة الأثر الإجمالي للتعويض الإيجابي للإيرادات لمرة واحدة والبالغ 13.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020.، والزيادات السنوية في تكلفة المبيعات والنفقات الإدارية الناتجة عن النفقات الإضافية المرتبطة بانتقالنا إلى وضع الشركة العامة وكذلك ارتفاع تكلفة توليد الطاقة. كما أنها تأثرت أيضًا بالزيادة في انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات وإيجار الأراضي المدفوعة سلفًا الناتج بشكل أساسي عن زيادة سنوية قدرها 37.8 مليون دولار في قطاع نيجيريا. وتعزى هذه الزيادة السنوية بشكل أساسي إلى برنامج الترشيد المتفق عليه مع عميل رئيسي والذي أدى إلى انخفاض قيمة الأبراج ذات الصلة وإيجارات الأراضي ذات الصلة المدفوعة مسبقًا في فترة العام الحالي.

بلغت "الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" 219.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2021 مقارنةً بـ 229.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2020. وبلغ هامش "الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك" للربع الثالث من عام 2021 54.9٪. يعكس الانخفاض في "الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" بشكل أساسي التأثير الإجمالي لتعويض الإيرادات الإيجابية لمرة واحدة والذي بلغ 13.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020، والزيادات السنوية في تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية الناتجة عن النفقات المتزايدة المرتبطة بتحولنا إلى وضع شركة عامة وكذلك وارتفاع تكلفة توليد الطاقة.

بلغ النقد من العمليات والتدفق النقدي الحر المعزز المكرر للربع الثالث من عام 2021 205.7 مليون دولار و73.6 مليون دولار، على التوالي، مقارنةً بـ 210.2 مليون دولار و82.0 مليون دولار، على التوالي، للربع الثالث من عام 2020.

تنتج الانخفاضات السنوية في النقد من العمليات ومن التدفق النقدي الحر المعزز المكرر بشكل أساسي عن التأثير الكلي لتعويض الإيرادات الإيجابية لمرة واحدة البالغ 13.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020 والزيادات السنوية في تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية، نتيجة النفقات الإضافية المرتبطة بانتقالنا إلى وضع الشركة العامة، وكذلك ارتفاع تكلفة توليد الطاقة.

نشاطات الاستثمار

خلال الربع الثالث من عام 2021، بلغت النفقات الرأسمالية 81.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 61.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2020. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى قطاع نيجيريا – ارتفاع زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 17.1 مليون دولار أمريكي، وزيادة في النفقات الرأسمالية لمواقع جديدة بقيمة 18.0 مليون دولار، قابلها جزئيًا انخفاض في الإنفاق الرأسمالي على الصيانة قدره 8.1 مليون دولار، وانخفاض في النفقات الرأسمالية الأخرى بمبلغ 8.5 مليون دولار على أساس سنوي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

في 5 مايو 2021، وقعت الشركة اتفاقيات مع شركة "تيليكوم إيطاليا" للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة "فايبر كو" المحدودة، والتي ستشمل مجموعة مختارة من أصول الألياف الضوئية التابعة لشركة "تيليكوم إيطاليا" وتوفر خدمات البنية التحتية للألياف الضوئية كمزود خدمة شبكة الألياف المفتوحة. بموجب الاتفاقيات، ستمتلك "آي إتش إس تاورز"، من خلال إحدى الشركات البرازيلية التابعة لها، حصة 51٪ و"تيليكوم إيطاليا" النسبة المتبقية البالغة 49٪. من المتوقع إتمام هذه الصفقة قريبًا.

نشاطات التمويل والسيولة

يتم تحويل القيم التقريبية المعادلة بالدولار الأمريكي للتسهيلات المذكورة أدناه بغير عملة الدولار الأمريكي من عملة الدين بأسعار الصرف ذات الصلة في 30 سبتمبر 2021.

أنهت المجموعة الربع الثالث من عام 2021 بإجمالي دين قدره 2،523 مليون دولار أمريكي و501 مليون دولار أمريكي من النقد والنقد المُكافئ.

تسهيلات ائتمانية المتجدد لشركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة: دخلت شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة في اتفاقية تعديل وإعادة بيان بتاريخ 2 يونيو 2021 مع مصرف "سيتي بانك بي إل سي" فرع المملكة المتحدة، كوكيل للتسهيلات، أو اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة المعدلة وإعادة الصياغة للتدفق النقدي المعزز، التي عدلت وأعادت صياغة اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتجددة البالغة 225 مليون دولار بتاريخ 30 مارس 2020. تمت زيادة الالتزامات بموجب التسهيل الائتماني المتجدد لشركة "آي إتش إس" القابضة المعاد صياغته إلى 270 مليون دولار، وفقًا لتأكيد الزيادة الذي أبرم من قبل شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة "أر إم بي إنترناشونال" (موريشيوس المحدودة) في 23 يوليو 2021، وتأكيد زيادة أخرى بين "آي إتش إس" القابضة المحدودة و"رويال بنك أوف كندا" التي أصبحت سارية في 14 أكتوبر 2021. سينتهي التسهيل الائتماني المتجدد لشركة "آي إتش إس" القابضة المعادة صياغته في مارس 2023 ما لم يتم تمديده وفقًا لشروطه لفترات 12 شهرًا متتالية حتى مارس 2025 ضمنًا. منذ 30 سبتمبر 2021، لم تسحب شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة التسهيلات الائتمانية المتجددة والتي كانت تشمل 245 مليون دولار من القدرة على الاقتراض والتي يمكن زيادتها حتى 300 مليون دولار.

قرض مرحلي لشركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة: أبرمت شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة اتفاقية القرض المرحلي بقيمة 500 مليون دولار بتاريخ 10 أغسطس 2021. سينتهي مفعول هذا القرض بعد 12 شهرًا من تاريخ التوقيع، ما لم يتم تمديده لمدة ستة أشهر بعد تاريخ الإنهاء الأصلي بناءً على طلب شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة.

سندات شركة هولندا القابضة المحدودة التابعة لشركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة: في 18 سبتمبر 2019، أصدرت الشركة التابعة المملوكة لنا بالكامل، القابضة المحدودة في هولندا، 500 مليون دولار من 7.125٪ سندات أولية مستحقة في العام 2025 ("سندات 2025")، و800 مليون دولار من 8.0٪ سندات أولية مستحقة في العام 2027 ("سندات 2027”، وإلى جانب سندات 2025، و"السندات"). تستحق سندات 2025 في 18 مارس 2025، وتستحق سندات 2027 في 18 سبتمبر 2027. في 31 يوليو 2020، أصدرت 140 مليون دولارًا أمريكيًا كمبلغ أساسي إجمالي من سندات 2027 ومبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين دولار أمريكي من إجمالي مجموع المبلغ الأساسي من سندات 2025، مما أدى إلى مبلغ رئيسي إجمالي قدره 510 مليون دولار من سندات 2025 و940 مليون دولار من سندات 2027. تضمن السندات كل من شركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة، وشركة "إن جي 1" القابضة في هولندا التابعة لشركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة، وشركة "إن جي 1" القابضة المحدودة في هولندا التابعة لشركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة وشركة "نيجيريا تاور إنتركو" القابضة المحدودة التابعة لشركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة، وشركة "أي إتش إس تاورز" المحدودة في نيجيريا، وشركة "أي إن تي تاورز" المحدودة.

التسهيلات الائتمانية الكبرى: دخلت كل من الشركة القابضة المحدودة في هولندا التابعة لشركة "إتش أي إس تاورز" القابضة المحدودة و"إتش أي إس تاورز" المحدودة (في نيجيريا) وشركة "إن جي" المحدودة التابعة لشركة "إتش أي إس تاورز" القابضة المحدودة وشركة "أي إن تي تاورز" المحدودة و شركة "إتش أي إس تاورز" القابضة المحدودة في اتفاقية تعديل وإعادة بيان مؤرخة في 29 سبتمبر 2021 مع شركة :إيكو بنك نيجيريا" المحدودة كوكيل، أو اتفاقية تعديل التسهيلات الائتمانية الكبرى وإعادة الصياغة، والتي عدلت وأعادت صياغة اتفاقية التسهيلات المؤرخة 3 سبتمبر 2019 لتتماشى مع التعديلات على العقد الذي يحكم السندات (على النحو المحدد أعلاه) الصادرة عن شركة هولندا القابضة المحدودة التابعة لشركة "آي إتش إس" القابضة المحدودة، على النحو المنصوص عليه في بيان طلب الموافقة بتاريخ 14 يونيو 2021، وإضافة شركة "أي إتش إس" القابضة المحدودة كضامن. تم سحب هذا التسهيل بالكامل في عام 2019.