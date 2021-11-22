قصة جزيرة أمريكية بيعت يوماً بـ 24 دولاراً.. تعرَّف عليها

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يُحكى أن في مثل هذا اليوم من شهر نوفمبر عام 1626، قام الهنود الحمر ببيع جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية التي تعد حالياً من أهم المناطق في العالم بـ 24 دولاراً فقط.

وبحسب رسالة محفوظة في الأرشيف الوطني الهولندي في لاهاي، كتبها بيتر شاغن؛ المسؤول بشركة الهند الغربية الهولندية لحكومة بلاده، إن الحاكم الهولندي بيتر مينويت؛ توصل إلى اتفاق حصل من خلاله على ملكية جزيرة مانهاتن من السكان الأصليين لمصلحة الهولنديين مقابل بضائع قُدرت قيمتها بنحو 60 غيلدرا (24 دولاراً).

دائرة المعارف البريطانية، تقول، إن مانهاتن حي في مدينة نيويورك التي تقع في جنوب شرقي ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، ويقع الحي بشكل رئيس في جزيرة مانهاتن ومنطقة ماربل هيل في البر الرئيس، ويشمل عدداً من الجزر الصغيرة في النهر الشرقي.

ويحد مانهاتن نهر هدسون (غرباً)، ونهر هارلم وسبويتن دوفيل كريك (شمال شرق)، والنهر الشرقي (شرقاً) وأعلى خليج نيويورك (جنوباً).

وغالباً ما يتم اعتبار مانهاتن عن طريق الخطأ مرادفة لمدينة نيويورك، حسب تقرير "بي بي سي" العربية.

ولأكثر من قرنين من الزمان، كانت مدينة نيويورك تتكوّن فقط من جزيرة مانهاتن.

وتمّ تسجيل الاسم لأول مرة كتابة باسم مانهاتا في سجل على متن سفينة هنري هودسون، وكان أول مستكشف هولندي يزور المنطقة في عام 1609.

استولى البريطانيون على الجزيرة ومدينة نيو أمستردام كلها عام 1664، حيث تمّ تغيير اسمها إلى (نيويورك)؛ يورك الجديدة، بعد أن قام تشارلز الثاني؛ ملك إنجلترا، بمنح تلك الأراضي لأخيه دوق يورك، كما أن عدداً كبيراً من المهاجرين إليها بعد ذلك كانوا من مدينة يورك البريطانية.

وتطوّرت مانهاتن في القرن التاسع عشر، وخاصة بعد افتتاح قناة إيري في عام 1825، حيث باتت قلب مدينة مزدهرة ومتوسعة.

وفي عام 1898 تمّ تشكيل مدينة نيويورك الكبرى عندما انضمت مانهاتن إلى الأحياء التي تمّ إنشاؤها حديثاً، وهي: بروكلين وكوينز وريتشموند وبرونكس.

وتعد مانهاتن من أهم المراكز التجارية والمالية والثقافية في العالم وتشتهر بعديدٍ من المناطق الجاذبة للسياح.

وتقول دراسة أجراها اقتصاديون من جامعة روتغريس، إن قيمة الأراضي في الجزيرة تصل إلى نحو تريليونَي دولار حالياً.