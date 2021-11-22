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أطفال سوريا بعيون معصوم كوسة

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أطفال سوريا بعيون معصوم كوسة أطفال سوريا بعيون معصوم كوسة

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المصور الفوتوغرافى، السورى أحمد معصوم كوسة، مدرسة فنية فريدة، صاحب رسالة وعدسة مبدعة، تستهدف توصيل صرخة أطفال سوريا إلى العالم المتغافل عن حقوق الطفل العربى.

أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة

«كوسة» يلتقط صوره بقلبه قبل عدسته، ربما تأثر بالفنانة الأمريكية ديان آربوس، التى نقلت البورتريه إلى منطقة أخرى، من خلال أعمال تروى حكايات المشردين والمهمشين وقصار القامة وغيرهم، عبر نظرات توجه رسالتهم إلى العالم، ويمكنك رصد التشابه بين (طفل القنبلة)، لدى ديان آربوس، مقارنة بطفلة «كوسة»، وكأنها ذات نظرات متحدية لعالم تجاهل مواجع أطفال سوريا، نظرة ربما تحمل انتقامًا آتيًا من مستقبل مجهول.

أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة

ولأن «كوسة» يعلم أن عدسته تسكن قلب أبطاله الصغار، أو لأنه يعلم أن أعماله بصمة لا تتكرر فى عالم الفوتوغرافيا، فهو لا يذيلها بتوقيعه، مكتفيًا بظهوره فى أبطاله.

أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة
أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة
أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة
أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة
أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة
أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة
أطفال سوريا، بعدسة المصور الفوتوغرافى السورى أحمد معصوم كوسة

المصرى اليوم

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