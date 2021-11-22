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نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب في 2030»

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نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030» نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب في 2030»

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قال نادر السيد، المدير الفني لفريق شباب طامية، إن التدريب موهبة كممارسة كرة القدم، موضحًا أنه خضع لدراسات أيضًا قبل العمل كمدرب، وهو ما دفعه لخوض التجربة بالفريق الفيومي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن مجلس إدارة طامية، دعمه بشكل كبير لتولي المهمة، فضلًا عن أنه شاهد الفريق الذي يمتلك عناصر جيدة شجعته على خوض التجربة.

وأشار نادر السيد، إلى أن تجربة طامية تعد هادئة بالنسبة له، حيث تشجع على خوض التجربة من أول الطريق لاكتساب الخبرات والطموحات أيضًا، موضحًا أنه اختار شباب طامية، بعدما رأى طموح للنادي لتحقيق النجاح، فضلًا عن أنه نادي جماهيري.

واختتم تصريحاته «خوضي هذه التجربة كأول تجاربي كمدرب هو الوقت المناسب بالنسبة لي، وحلمي أنا أكون مدربًا لمنتخب في 2030».

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