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التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام

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التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام

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استقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسحاقوا يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد سعيد، محمود سيد

خط الهجوم: محمد هلال، أسامة فيصل، محمد بسيوني.

المصرى اليوم

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