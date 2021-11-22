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استقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسحاقوا يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد سعيد، محمود سيد

خط الهجوم: محمد هلال، أسامة فيصل، محمد بسيوني.