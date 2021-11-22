  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

Print
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، محمود الونش، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور

وأمامهما الثلاثي: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين