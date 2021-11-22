التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، محمود الونش، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور

وأمامهما الثلاثي: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.