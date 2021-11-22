عاجل | تطعيم البحارة في 5 موانٍ سعودية

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بدأت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الصـحة والهيئة العامة للموانئ تنفيذ مبادرة تستهدف تطعيم البحارة العاملين على ظهر السفن السعودية الراغبين بالحصول على لقاح فيروس كورونا ، في 5 موانئ سعودية وهي: «ميناء جدة الإسلامي، ميناء الجبيل التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي بينبع».

حصر وتنسيق

وأكدت الهيئة في تعميم حديث على ضرورة إخطار الوكلاء البحريين السفن العاملة تحت وكالتهم وترفع العلم السعودي بمضمون المبادرة، وأن يتم حصر البحارة الراغبين بالحصول على اللقاح في الموانئ، وأن يتم التنسيق مع نقاط الاتصال بالميناء والمركز الصحي في الميناء للحصول على اللقاح.

حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة، و48 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538.590) حالة، فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 47.024.349.

موانئ تشملها المبادرة

1. جدة الإسلامي

2. الجبيل التجاري

3. الملك فهد الصناعي بالجبيل

4. ينبع التجاري

5. الملك فهد الصناعي بينبع

متطلبات

1. يخطر الوكيل الملاحي أو الشركة المالكة أو المشغلة ربان السفينة بشأن مبادرة تطعيم البحارة

2. يجب على ربان السفينة إخطار الوكيل الملاحي وتزويده بأسماء وعدد البحارة

3. التنسيق بين الوكيل الملاحي ونقطة الاتصال في الميناء لنزول البحارة إلى المركز الصحي في الميناء للحصول على اللقاح

حالات كورونا

36 حالة

48 تعاف

538.590 إجمالي التعافي

549.479 إجمالي الحالات

حالة وفاة جديدة

8.824 إجمالي الوفيات

49 حالة حرجة