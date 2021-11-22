نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

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علق سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على عدم عمله داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لن يعمل بالنادي في ظل وجود محمود الخطيب ومجلسه.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية: «لا أعرف سبب عدم وجودي داخل الأهلي، وأتمنى بالتأكيد أكون داخل بيتي».

وأضاف: «تواصل معي محمود الخطيب للعمل في الأهلي، للاشراف على البراعم لكنني رفضت الموقف، ولست ممن يقول بأنني أقبل بالعمل بواب في الأهلي، أنا لاعب دولي وتاريخي كبير، كيف لي أن أقبل بهذا؟».

واوضح «عملت في الأهلي في عهد المهندس محمود طاهر، وتوليت تدريب فريق 96 وتركت الدوري الممتاز من أجل الأهلي، وقمت بتدريب نيدفيد وبيكهام وناصر ماهر والمجموعة الحالية»، مضيفًا:«حصلت على عقد مميز جدًا، وكنت أعلى مدرب دخلًا في قطاع الناشئين بالكامل، وذلك للربط بين فريق الشباب والفريق الأول».

وواصل :«الهولندي مارتن يول، طلبني أنا وهاني رمزي في الفريق الأول معه عندما كان مدربًا للأهلي، وعندما عاد حسام البدري اختار أحد أيوب وسيد معوض معه، وكنت أتمنى التواجد في جهاز الأهلي وقتها».

وتابع :«اتحسبت على أنني ممن عملوا مع محمود طاهر، وقد يكون ذلك السبب في عدم عملي الآن في النادي، وقيل لي من بعض الأشخاص، بأنك لن تعمل في النادي ولن تحلل في قناة النادي، البعض في النادي أخبروني بأنك لن تعمل داخل الأهلي في وجود محمود الخطيب».

وأكمل :«بعض الأشخاص عملوا مع محمود طاهر والآن يعملون في وجود محمود الخطيب رئيس الأهلي، رغم ذلك علاقتي قوية جدًا بـ محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل».

وأردف :«لا أدخل قناة الأهلي سوى كضيف، رغم أنني كنت محللًا وعضو في فريق التحليل في القناة من قبل، ولا أعلم السبب وراء ذلك».

واسترسل :«لم أتواصل مع كابتن محمود الخطيب، رغم أنني حاولت التواصل معه، وكنت أطمئن على صحته من العامري فاروق، وأخبرته أنني تحت أمر النادي في حالة ارادوا الاعتماد عليّ»، مضيفًا «انتمائي للأهلي لا يعتمد على الأشخاص، وأعشق محمود الخطيب ولا يمكنني قول غير ذلك، أنا أهلاوي سواء في وجود الخطيب أو مع رحيله».