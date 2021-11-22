  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس

Print
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، صعوبة استكمال كأس في نسخة الموسم الماضي موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: «مفيش خرم إبرة لتسكين باقي مباريات الموسم الماضي من كأس مصر، كل الأمور لا تصب في صالح استكمال البطولة».

وتابع: «نديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها»، مضيفًا: «كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسؤول عنها».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن