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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، صعوبة استكمال كأس مصر في نسخة الموسم الماضي موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: «مفيش خرم إبرة لتسكين باقي مباريات الموسم الماضي من كأس مصر، كل الأمور لا تصب في صالح استكمال البطولة».

وتابع: «نديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها»، مضيفًا: «كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسؤول عنها».