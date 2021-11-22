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طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة .. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات

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طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة .. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات

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قال طارق جبريل، المدير المالي بنادي ، إن أعضاء اللجنة المؤقتة التي أدارت النادي برئاسة حسين لبيب، بذلت قصارى جهدها دون كلل، وبدون غرض أو مصلحة.

وأضاف جبريل، في تصريحات تليفزيونية، أنه اللجنة تنتهي مدتها غدًا الإثنين، لذلك تترك حرية التصرف للجهة الإدارية بإصدار قرارها، مشيرًا إلى أن الحديث عن استمرار اللجنة من عدمه حال استقرار الجهة الإدارية على نفس الأسماء، سابق لأوانه.

وتابع أن هناك توجهات معينة داخل نادي الزمالك بشأن المقرر تعيينهم، موضحًا أن اللجنة لا يهمها سوى مصلحة القلعة البيضاء فقط لا غير.

ووجه طارق جبريل، نصيحته للأعضاء العاملين قبل الانتخابات «اختاروا المجلس المحترم المتفاهم الذي جاء لمصلحة النادي، وخزينة الزمالك بها ملايين لكن النادي أيضًا عليه ديون كبيرة للغاية نتيجة تراكمات ومشاكل عديدة».

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