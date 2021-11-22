وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا»

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هاجم أسامة فرحات، وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لنادي البنك الأهلي، اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب عدم التزامها بسداد المستحقات القديمة للاعب.

وقال أسامة فرحات في تصريحات تليفزيونية: «اللجنة السابقة للزمالك برئاسة حسين لبيب، هي أسوأ من تعاملت معها، حيث لم تلتزم بالاتفاق السابق مع معروف يوسف، والذي كان يقضي بسداد ما يقارب 4 ملايين جنيه من مستنحقاته القديمة لدى النادي».

وأضاف: «اللجنة التي كانت تدير الزمالك لم تلتزم معنا بأي اتفاقات مالية، اللاعب كان لديه مستحقات تصل إلى 8 ملايين جنيه، وتوصلنا لاتفاق بشأن تسوية لمستحقات بحصوله على نصف المبلغ المقدر بـ4 ملايين جنيه».

وتابع :«كان من المفترض أن هناك جلسة تجمعنا مع حسين لبيب، يوم 14 نوفمبر الماضي للحصول على مستحقات اللاعب، ولكن فوجئت قبل الجلسة بساعات باتصال من أحد المسؤولين يقول لي (حسين لبيب، بيعتذرلك عن اتمام الاتفاق، وارجع للمحكمة الرياضية للحصول على مستحقات اللاعب)».

وواصل،: «المحكمة الرياضية ألزمت الزمالك بسداد 8 ملايين جنيه لمعروف يوسف، ورفضنا العودة لها مجددًا بناء على رغبة اللاعب، ولكننا سنعود لها مرة أخرى للحصول على المستحقات».