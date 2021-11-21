«آثار عين شمس» ترفع درجات الاستعداد لانطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول

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أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، رفع حالة التأهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شؤون التعليم والطلاب لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى بجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التي تنص المادة 14 منها على عقد هذا الإختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات.

وأكد الدماطى على تطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد في جلوس الطلبة بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة.

وصرح د.حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الموعد المحدد لهذه الإختبارات هو الأحد 21 نوفمبر 2021 وانها تستمر حتى الخميس 25 نوفمبر 2021 حيث يجرى إختبار الطلاب وفقـًا للجدول المعلن، وتتضمن اللجان فترتين الأولى من الساعة 9 حتى 10 صباحًا، والثانية من 11 وحتى 12 ظهرًا.

وأضاف طنطاوى أن إدارة شؤون الطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها للطلاب قبل موعد أول اختبار بـ10 أيام ،مشيرآ إلى أن القواعد التي تم إعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تركت أعضاء هيئة التدريس حرية إختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للاجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

فيما ذكرت د. غادة فايد، مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية، أن الوحدة مسئولة عن تحليل الاختبارات ونماذج الإجابة واستمارات إستيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وتزويد أساتذة المقررات بتغذية راجعة تغطى كافة عناصر تقييم الورقة الامتحانية الخاصة بهم، بالاضافة إلى استطلاع آراء الطلاب عن أساليب تقييمهم وتقويمهم ونتائجهم عقب إعلان النتائج مباشرة، وعليها إمداد أساتذة المقررات بتغذية راجعة بشأن ما جاء في استطلاعات رأي الطلاب عن الامتحانات الخاصة بهم واسلوب التقييم والتقويم.