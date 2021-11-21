دور العرض تواصل نزيف الخسائر.. 3.1 مليون جنيه إيرادات شباك التذاكر السينمائى فى 10 أيام

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إيرادات هزيلة ونزيف للخسائر تشهدها دور العرض السينمائية، منذ أسابيع، مع عدم طرح أفلام جديدة تنعش شباك التذاكر السينمائى، إذ حققت دور العرض السينمائية 3.1 مليون جنيه فى 10 أيام، حيث حققت الأفلام الـ9 المتنافسة المعروضة خلال عطلة الأسبوع 502 ألف جنيه، لتحدث انتعاشة بسيطة، بعدما حقق شباك تذاكر الأعمال السينمائية، الأسبوع الماضى، للأفلام الـ 9 المتنافسة إيرادات 2 مليون و663 ألف جنيه.

وتصدر هرم الإيرادات فيلم «فرق خبرة» بطولة محمد الشربونى، هدى المفتى، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوى، طه دسوقى، سينيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، وحقق 148 ألف جنيه.

وتلاه فيلم «عروستى» محققا 136 ألف جنيه، إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربرى، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، يشارك فى بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، ومروان يونس وندى أكرم.

وحقق فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدى 103 آلاف جنيه، ويشاركه البطولة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

يليه فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققا 44 ألف جنيه.

وتلاه فيلم «ماكو» محققا 31 ألف جنيه، وتدور أحداثه عند العبارة سالم إكسبريس الغارقة فى سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، الفيلم إخراج محمد هشام الرشيدى، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوى، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعى، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

وحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» إيرادات 26 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.

يتبعه فيلم «موسى» الذى حقق 5348 جنيها، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى.

وجنى فيلم «مش أنا» 3419 جنيها، بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ثم فيلم «200 جنيه» الذى حقق 2629 جنيها، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مى سليم.