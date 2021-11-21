محافظ مطروح : تعليق الدراسة الإثنين بسبب الطقس السيئ

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أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بتعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع مدارس المحافظة تمديدا للقرار السابق الذي تم اصداره الخميس الماضى نظرا لسوء حالة الطقس التي مرت على محافظات مصر الساحلية ومنها محافظة مطروح.

يأتي التعطيل بناءا على استشراف لحالة الطقس المتوقعه غدا من خبراء الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوقعات الطقس التي أقرتها ونشرتها على موقعها الرسمى.

عن حالة الطقس المتوقعة على مطروح غدا الإثنين أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوى وتوقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرق في عدة فترات من الليلة وحتى انتهاء نهار غدا الاثنين. وتشهد مدن محافظة مطروح كلها تقريبا عدا سيوة حالة من الطقس السيئ الذي يصاحبه سقوط أمطار منذ السبت ومن المتوقع استمرار الحالة إلى الاثنين. وأدى هطول الأمطار على مدن المحافظة إلى تزايد التجمعات المطرية بالطريق الدولى والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

يواصل مجلس مدينة مرسى مطروح، الدفع بفرق الطوارئ ومعدات وسيارات مجلس المدينة لرفع وإزالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي بمدخل المدينة والحارة البطيئة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أن العمل متواصل منذ فجرأول امس السبت لرفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه المتراكمة نتيجة الأمطار بالشوارع الرئيسية بمرسى مطروح عاصمة المحافظة والطرق الدولية المؤدية إلى المدينة

وأوضح «جاب الله»، أن التنسيق مستمر بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيدية بالمحافظة لإزالة تلك التجمعات المطرية من أماكن متفرقة طوال الـ24 في اليوم .