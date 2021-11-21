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قالت الدكتورة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها كانت في زيارة لدولة جيبوتي في اجتماع للاتحاد البرلمان الأفريقي، مشيرة إلى أننا لمسنا ضرورة تغيير الخطاب الموجه من مصر تجاه القارة الأفريقية، حيث أن الخطاب لابد أن يكون بآليات مختلفة.

وأضافت «رشا» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» اليوم الأحد، إن مصر حاليًا في إطار للتأكيد على تبادل العلاقات والتفاعل وهو ما يوصلنا للعلاقات المستقبلية الناجحة ذات المصالح المشتركة التي نرغب فيها، موضحة، أنها أثناء زيارتهم لدولة جيبوتي كان هناك انتخابات حول منصب نائب رئيس لجنة المرأة في اتحاد البرلمان الأفريقي، وتمكنت من الفوز بالمنصب بفارق كبير أمام منافسه من دولة مالي.

وتابعت: «في هذا الوقت لمسنا مقدار مجهودات الدولة المصرية في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة، موضحًة أنه منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ودعمه لحركات التحرر وتسليحه للجيوش وبناء جيوش قوية وحتى الآن يحكي التاريخ الأفريقي عنها، وهو ما نلمسه حتى الآن في كل الدول الأفريقية الشقيقة وحبهم الكبير للرئيس الراحل عبدالناصر.

وأردفت، أن حادث أديس أبابا وما مثله من شبه انقطاع عن القارة الأفريقية جمد علاقاتنا مع الدول الأفريقية خاصة أن الدبلوماسية الرئاسية كانت متراجعة هذه الفترة، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق طفرة في العودة بقوة والإدراك السريع أننا بحاجة فعلًا نحو العودة بقوة والإدراك السريع نحو القارة الإفريقية بكافة المجالات، والدولة تتحرك بكافة طاقتها على كل المستويات. وأشارت إلى أن الرئيس السيسي عندما تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 كان يحاول في كل المحافل أن يوصل صوت القارة الأفريقية.