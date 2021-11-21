خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم

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قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن فكرة تمويل المشروعات القومية يعتبر إعادة هيكلة لأشكال التمويل الموجودة حاليًا، لأن البنوك تمول مشروعات قومية، تنفذها شركات القطاع الخاص، وهذا ساهم في خفض معدل البطالة بصورة ملحوظة.

وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن محور قناة السويس يشمل إنشاء الكثير من المشروعات سواء مصانع أدوية أو مصانع البتروكميات، وهذا وفر الكثير من فرص العمل، وأدى لتوفير الكثير من النقد الأجنبي الناتج من عدم استيراد السلع المنتجة محليًا.

وأضاف أن العالم يشهد موجة تضخمية غير مسبوقة، حيث وصل معدل التضخم في أوروبا لـ4.5%، وفي الصين وصل لأعلى مستوى منذ 26 عامًا، وهذا التضخم يؤثر كثيرًا على مصر، لأن القاهرة تستورد جزءا كبيرا من الاحتياجات من الخارج، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة التضخم هو زيادة الإنتاج، وهذا الأمر ممكن من خلال تمويل المشروعات بفائدة مخفضة.