عمرو الليثى ناعيًا سهير البابلي: «تركت أعمالًا فنية ستظل خالدة في وجدان الملايين»

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نعى الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الفنانة القديرة سهير البابلي، والتي وافتها المنية، اليوم الاحد، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وقال «الليثي» في تصريحات صحفية، اليوم، إن «الفنانة القديرة سهير البابلي رسمت البسمة على شفاة الملايين من خلال أدوارها الرائعة بالمسرح، والسينما، والتليفزيون، حيث امتلكت حضورًا فريدًا وموهبة استثنائية، وتركت أعمال فنية رائعة ستظل خالدة في وجدان الملايين... رحم الله الفنانة القديرة سهير البابلي وأسكنها فسيح جناته».