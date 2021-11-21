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رئيس «الشؤون الأفريقية بالنواب»: بُعّد عن القارة السمراء لفترة طويلة أثّر عليها

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رئيس «الشؤون الأفريقية بالنواب»: بُعّد مصر عن القارة السمراء لفترة طويلة أثّر عليها رئيس «الشؤون الأفريقية بالنواب»: بُعّد عن القارة السمراء لفترة طويلة أثّر عليها

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قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن أفريقيا بالنسبة لمصر هي المستقبل سواء رضينا أم لم نرضى، مشيرًا إلى أنه في الرغبة لتوصيل الصادرات لـ 100 مليار، فأن أفريقيا هي المستقبل بالنسبة لنا اقتصاديًا.

وأضاف «الجبلي» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» اليوم الأحد، إن بعد عن القارة الأفريقية لفترة طويلة أثر عليها بشكل مؤكد، موضحًا أنه منذ عام 2014 وبداية إرجاع مصر للقارة الأفريقية من جديد على يد الرئيس عبدالفتاح فأن مصر على المستوى السياسي أصبح لنا وضع قوي جدًا، وعلى المستوى الاقتصادي مازلنا ضعاف جدًا، سواء على مستوى الصادرات والتبادل التجاري مع أفريقيا.

وتابع، أن حجم تبادل مصر مع الكوميسا 1.8 من تبادل الكوميسا مع العالم، قائلًا: «الكوميسا تتعامل مع العالم بحوالي 180 مليار دولار سنويًا ونصيبنا منها 1.8 % ويمكن أقل بقليل»، موضحًا أن المنظومة المصرية في التعامل مع القارة الإفريقية اقتصاديًا ليست على المستوى المطلوب بالمرة.

وأردف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب: «الدنيا اتغيرت وأفريقيا لم تعد كما كانت»، مؤكدًا: «قبل كورونا كان هناك 6 دول أفريقية من أعلى دول العالم نموًا»، موضحًا أنه لابد من مواكبة التطور في افريقيا اقتصاديًا، قائلًا: «افريقيا لازم تروحلها مش تستناها تيجي لحد عندك».

المصرى اليوم

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