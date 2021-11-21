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زوج ابنة سهير البابلي : «كانت دائمًا تحب الحديث عن 25 آية وردت في القرآن عن »

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زوج ابنة سهير البابلي : «كانت دائمًا تحب الحديث عن 25 آية وردت في القرآن عن مصر» زوج ابنة سهير البابلي : «كانت دائمًا تحب الحديث عن 25 آية وردت في القرآن عن »

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كشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الراحلة الفنانة سهير البابلي عن حالة ابنتها الوحيدة نيفين الناقوري بعد رحيل والدتها، مؤكدًا أنها صابرة وثابتة كون الراحلة رسخت فيها مبدأ الثبات وتقبل القدر والقضاء والرضا به.


تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «الراحلة علمتها أن رحلة حياة الإنسان تتلخص فيما بين عبارتين «أهلاً ومع السلامة»، فالأولى تمثل قدوم الإنسان للدنيا ومع السلامة خروجه منها».


واصل: «دائمًا سهير البابلي كانت تقول لبنتها لازم تتعلمي وتعرفي وتقيمي إيه اللي قدمتيه مابين كلمتي أهلًا ومع السلامة يانيفو، زي ماكانت بتحب تناديها لأن رحلة الحياة قصيرة، مشيرًا إلى أن الراحلة حرصت في تربيتها لابنتها على ترسيخ القيم المصرية الأصيلة.


قال: الحقيقة نيفين بنت بارة بأمها جدًا وأشهد لها وهي زوجتي إن كان سيكون لها مقام في الجنة فسيكون بسبب برها بوالدتها، كانت دائمًا قاعدة تحت رجليها، والراحلة زرعت فينا دائمًا الانتماء للعرض والثقافة والتاريخ والثقافة المصرية الأصيلة بعيدًا عن تجريف العقول، كانت منتمية للأرض المصرية وكانت دائمًا تتحدث عن 25 أية وردت في القرآن تتحدث عن وتاريخها وتطلب تفسيرها دائمًا وتتساءل لماذا أحب الله مصر بكل هذا القدر«.

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