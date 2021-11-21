شمول 1280 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية

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المدينة نيوز :- بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 1280 أسرة في شهر تشرين الأول.

وذكر تقرير أعمال الصندوق لشهر تشرين الأول الماضي، أنه جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1190 أسرة، وتم تخفيضها عن 87 أسرة، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 3905 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن 778 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية) و129 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و11 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

وأضاف التقرير أن عدد زيارات التحقق الميداني لأسر برنامج المعونات المالية (المعونة التكميلية) بلغ 1280 زيارة.

وفيما يتعلق ببرنامج الدفع الإلكتروني، أوضح التقرير أنه تم تحويل المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة بقيمة 8238768 دينارا، وتحويل الدعم التكميلي (تكافل1) الدفعة الثالثة بقيمة 15742931دينارا، تحويل المعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 1069201 دينار، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل3) القائمة الرئيسية الدفعة الرابعة بقيمة 14783756 دينارا، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل3) القائمة الإضافية الدفعة الثالثة بقيمة 8946964 دينارا.

وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد، شمل 21 أسرة استلمت من خلال مكاتب البريد، و 77653 أسرة استلمت من خلال بطاقة الصراف الآلي.

وذكر التقرير أن مركز الدعم والمساندة في صندوق المعونة استقبل 33003 اتصالات تتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي تم إغلاقها 25226 حالة.