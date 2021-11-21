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الشتاء على الأبواب .."كفاءة" يقدم نصائح لخفض الاستهلاك الشهري للسخان

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المركز ينصح بضبطه على درجة 60 وإطفائه في حال عدم استخدامه فترة طويلة

الشتاء على الأبواب ..

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين في جهاز السخانة عند تشغيلها لأول مرة بعد انقطاع طويل وأيضاً في الصيانة الدورية؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

وبما أن الشتاء على الأبواب فقد ذكر المركز أسباباً عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "جهازك يفزع لك"، تتمثل في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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