«مياه المنيا» تعلن خطة مواجهة السيول والأمطار خلال فترة الشتاء

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أعلن المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، خطة مواجهه الطوارئ الأزمات «السيول والامطار»، خلال فصل الشتاء، وتشمل تشكيل لجنة طوارئ برئاسة، ومسئولي القطاعات والإدارات واللجان المعاونة، وذلك بمقر الشركة وإعداد فرق طوارئ بكل موقع من مواقع العمل طوال (24) ساعة بمختلف فروع الشركة، وخاصةً في مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المحافظة، والتنسيق الكامل بين الخط الساخن مع غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات القابضة، لتلقى البلاغات والشكاوى، والتواصل مع وسائل الإعلام لنقل الأحداث، والتطورات أولا بأول.

وتتضمن الخطة بحسب بيان، الأحد، أنه أثناء حدوث السيول، تكرس الشركة كل جهودها من ناحية مواجهة عكارة المياه من جميع المصادر( النيل ـ الترع والبحر اليوسفي )، والتي تدخل إلى المحطات، وذلك بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من الكلور والشبة، والتحاليل المعملية اللازمة، للوقوف على جودة وصلاحية المياه المنتجة، وذلك لتوفير المياه المطابقة للمعايير القياسية، والتأكد من جودتها من خلال قطاع المعامل، والجودة الخاص بالشركة.

وقال «السعيد» الشركة وفرت 1250 طن شبة صلبة رصيد استراتيجي، بجميع فروع الشركة المنتشرة، بدائرة المحافظة شمالاً وجنوباً بخلاف سيارات الشبة السائلة، بالإضافة إلى خزانات الشبة الموجودة في المحطات الرئيسية الكبيرة المتواجدة على نهر النيل ( محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة على باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان ) وكذا ( المحطة المرشحة بقرية المطاهره بفرع أبوقرقاص ) وتجهيز جميع المعدات والإمكانيات المتاحة على أن تكون في حالة تأهب تام إذا وقع أي حادث في أي موقع يتطلب معه وجود تلك المعدات والتي تتمثل في ( عربات كسح ـ جرارات كسح ـ جرار زراعي ـ حفار ـ لوادر ـ ونش ـ سيارة نافورى ـ سيارات ركوب ).

يأتي ذلك في اطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع خطة لمواجهة الطوارئ والأزمات خلال فترة الشتاء فإن الشركة قامت بإعداد خطة متكاملة لإدارة الأزمات الخاصة بالأمطار والسيول.

استعدادات مياه المنيا لمواجهه السيول والامطار

استعدادات مياه المنيا لمواجهه السيول والامطار

استعدادات مياه المنيا لمواجهه السيول والامطار

استعدادات مياه المنيا لمواجهه السيول والامطار