أمطار وضباب على 7 مناطق

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شهدت مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، أمس أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وامتدت إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

رياح سطحية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بمنطقة تبوك تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وشملت الحالة تبوك، ومحافظتي البدع وتيماء، ومراكز الديسة والمعظم، وحالة عمار وعلقان ومقنا.

وفي حائل تكونت أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في ‏مدى الرؤية شملت تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

تدني الرؤية

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بمحافظة ينبع تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، متوقعًا تكوّن سحب رعدية ممطرة على محافظة العلا تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

شمالية غربية

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22-44 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.