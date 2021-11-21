مشروع لتدوير بقايا مزارع النخيل

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دشن محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مشروع تدوير بقايا المزارع بمدينة الدرعية الصحية.. حماية و استدامة، اليوم بمزرعة السلمانية بالدرعية.

وتهدف المبادرة إلى تدوير بقايا مزارع النخيل، بمدينة الدرعية الصحية إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية ذات قيمة اقتصادية، تعود على المزارعين بالفائدة وإيقاف حرق مخلفات المزارع ومنع الممارسات الخاطئة، التي توثر سلبا على البيئة والصحة العامة بما يتوافق مع معايير الصحة العالمية، المطبقة في برنامج مدينة الدرعية الصحية، ويدعم هذا التعاون الوطني أحد المشاريع المعززة للاستدامة والتطوير والوعي البيئي، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» ويتوافق مع مبادرة ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء، كما أن هذا المشروع يعدّ نموذجاً يشرف على تنفيذه برنامج مدينة الدرعية الصحية، ويمكن تطبيقه والاستفادة من نتائجه بنقل تجربته في بيئات مشابهة بالمملكة.