رفع 62 ألف م 3 مخلفات بناء وهدم بالشرقية

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ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، واستعراض ما تم إنجازه من خطة الأمانة للعام 2021، التي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

غرفة عمليات

وقدم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي عرضًا لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري تتضمّن مؤشرات المعالجة خلال الأسبوع الماضي في المنطقة الشرقية، حيث تمت معالجة 62.246 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 7159 مترًا طوليًا من الكتابات المشوهة، ورفع وإزالة 462 سيارة تالفة ومهملة، ومعالجة 2879 حاوية نظافة، ودهان 133879 مترًا طوليًا من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة 2242 من حواجز الحفريات، و 24129 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، و 959 من أعمدة الإنارة، و 11878 مترًا طوليًا من الأرصفة المتهالكة.

حفر وتشققات

واطّلع الجبير على إنجازات معالجة التشوه البصري لبلدية محافظة النعيرية، والخفجي، ورأس تنورة، وبقيق، وتمثلت في نسب الإنجاز، وما تم خلال الأسبوع الماضي في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى إحصائيات نظام معاملات الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات التي تمت خلاله منذ إطلاقه في 27 ذو القعدة 1441هـ، 2.129.285 عملية، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات الموقعة إلكترونيًا 7121 معاملة.