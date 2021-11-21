%90 إنجاز 6 منارات بالمسجد الحرام

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شارفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إنهاء الأعمال الإنشائية والمعمارية في أسقف دور صحن المطاف، و6 منارات بالمسجد الحرام في التوسعة السعودية الثالثة، حيث وصلت نسبة الانتهاء منها ما يقارب الــ90%. وكشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية عن أنه بالتزامن مع جائحة كورونا وفترة التعليق العمرة والصلاة وقلة أعداد المصلين كثفت الإدارة العامة للمشاريع من أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة ورحاب المسجد الحرام.

أعمدة وزخارف

وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، إن الأعمال الإنشائية مستمرة على وتيرة عالية، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بما يزيد على 88.5%، مضيفاً أن أعمال التشطيبات (رخام الأعمدة والزخارف والحوائط) بلغت 98%، كما شملت تركيب الأسقف بنسبة 100%.

وأضاف الوقداني أن أعمال منارتي باب الفتح بلغت أكثر من 87.3% و92.1% لمنارتي باب العمرة، كذلك تم الانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة 39%، وتركيب سقف البوابة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية بمنارتي باب الفتح 87.3%.

أعمال الأسقف

وبين الوقداني أن الوكالة استفادت خلال الفترة الماضية بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين، وعبر الإشراف على عدة مشاريع بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف، حيث بلغت نسبة إنجاز الأسقف بدور صحن المطاف 50%، والدور الأرضي 30%، وبلغت 5% في الدور الأول.

وأضاف أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام)، تتجاوز 85%، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100%، أما الواجهات الشمالية 70%، وبين الوقداني أن أعمال الانتهاء من الــ(6) منارات تخلص إلى ارتفاع العدد الإجمالي لها إلى 19 منارة.