جسور الرياض الحديدية تحت التقييم بعد خدمة 40 عاما

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تعتزم أمانة منطقة الرياض التعاقد مع بيت خبرة لدراسة وتقييم الحالة الإنشائية لـ 10 جسور حديدية قائمة بمدينة الرياض، والتي أنشئت قبل أكثر من 40 عاما وتعد أقدم الجسور التي تم بناءها في العاصمة السعودية وكانت شاهدا على بداية النهضة العمرانية والتنمية فيها.

عمر افتراضي

وتسعى الأمانة إلى تقييم الحالة الإنشائية للجسور الـ10، التي تقع في أحياء وسط وجنوب الرياض، وذلك للتاكد من مدى سلامتها وتقديم تقييم مفصل للحالة الإنشائية للجسور، وذلك لدراسة تقييم الحالة العامة للجسور وما تبقى لها من العمر الافتراضي.

جسور حديدية

وبحسب الباحث منصور العساف، انتشرت الجسور الحديدية في العاصمة الرياض نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات الميلادية، حيث وصل العدد إلى 18، فيما تم افتتاح أول جسر مسلح في الرياض عام 1400، وهو الجسر التجاري، وشهد العام نفسه توقيع جسر الخليج، ونقلت بلدية الرياض بعض الجسور الحديدية إلى شارع التخصصي، وتم التبرع ببعضها للدول الصديقة، في حين الباقي لا يزال موجودا، لا سيما في شوارع العصائر، البطحاء والزهرة في الملز.