4 وحدات سكنية بمشروع الطرفية

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أوشك مشروع مركز الطرفية السكني، والذي نفذته جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم، للأسر الأشد حاجة والمستهدفة من الجمعية على الانتهاء.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخليوي، أن المشروع يتكون من 4 وحدات سكنية، أقيمت على قطعتي أرض مساحتهما 1440م، تبرع بها رجل الاعمال ماجد العمريٌ وأضاف بأنه تم فرز الأرض لبناء 4 وحدات سكنية لأربع أسر محتاجة بعد البحث والتحقق من احتياجها، بالشراكة مع جمعية البر بمركز الطرفية، مبيناً بأنه تم استكمال الإجراءات اللازمة للبناء والتوقيع، مع مؤسسة الإسكان التنموي «سكن» لدعمها وتنفيذها خلال ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد.