تكريم الفائزين بجائزة الباحة

★ ★ ★ ★ ★

أنهت أمانة جائزة الباحة للإبداع والتميز أعمالها استعدادا لإقامة حفل تكريم الفائزين والفائزات من رئيس مجلس إدارة الجائزة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود.

وذكر أمين عام الجائزة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن التنافس كان على أشده في فروع الجائزة التسعة وهي: القرآن والسنة النبوية والتفوق الدراسي وفرع الأداء الحكومي المتميز والمبادرات في مجالات العمل التطوعي، وإحياء التراث والمحافظة على البيئة وكذلك فرع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات والأفراد، وفرع الابتكار وريادة الأعمال والإبداعات الأدبية والبصرية في مجالات الشعر والتصوير الضوئي، وتصميم مقاطع فيديو معبرة وفرع مبادرات مجالس الشباب (لمجالس شباب منطقة الباحة) وفرع الأداء المتميز للمحافظات.