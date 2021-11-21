زوج ابنة الفنانة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

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قال رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، إن الفنانة الراحلة استفاقت من مرضها قبل ساعات من الوفاة، وقامت بالنظر إلى أحبتها، معقبًا: «كأنها تقول حبوا بعض، وخلي بالكم من بعض، وعيشوا في سلام، وبعدها نطقت الشهادتين أكثر من مرة».

وتابع «طعيمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، مساء الأحد: «كانت تنطق الشهادتين بحب مش بخوف، وسبحان الله رحلت في سلام وتركت بصمة جميلة، وربنا يتقبلها من الصالحين».

وأضاف: «كانت في كلمتها تقول خلي بالكم من مصر، وأنتم الذراع اليمين لعبدالفتاح السيسي، لأن الراجل ده بيشتغل للبلد ومخلص ومش عاوز حاجة من حد»، مشيرة إلى أنها كانت في يومها تستيقظ كل صباح تقرأ القرآن وبعدها تدعي لكل المصريين والرئيس السيسي«.