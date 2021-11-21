  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رجل أعمال زمالكاوي يقرب بن شرقي من التجديد

Print
رجل أعمال زمالكاوي يقرب بن شرقي من التجديد رجل أعمال زمالكاوي يقرب بن شرقي من التجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توصل لاتفاق كامل مع المغربي أشرف بن شرقي على التجديد وتم التوافق على كل بنود التعاقد.

وعلمت «المصري اليوم» أناللاعب ينتظر وصول محاميه من المغرب لمراجعة العقود ومن ثم إمكانية التوقيع الرسمي خلال أيام.

المبلغ الذي كان عليه خلاف بين للزمالك وبن شرقي ويصل لمليون دولار سيتحمله شخصية زمالكاوية.

في سياق أخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة فريق الزمالك أمام البنك الأهلي، والمقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على القاهرة بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمود عاشور حكما للساحة، ويساعده محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

ويتواجد محمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين