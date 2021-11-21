رجل أعمال زمالكاوي يقرب بن شرقي من التجديد

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توصل الزمالك لاتفاق كامل مع المغربي أشرف بن شرقي على التجديد وتم التوافق على كل بنود التعاقد.

وعلمت «المصري اليوم» أناللاعب ينتظر وصول محاميه من المغرب لمراجعة العقود ومن ثم إمكانية التوقيع الرسمي خلال أيام.

المبلغ الذي كان عليه خلاف بين للزمالك وبن شرقي ويصل لمليون دولار سيتحمله شخصية زمالكاوية.

في سياق أخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة فريق الزمالك أمام البنك الأهلي، والمقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمود عاشور حكما للساحة، ويساعده محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

ويتواجد محمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.