«هقطعلك لسانك من لغاليغو وده عايز قلة أدب».. أشهر 10 إيفهات للفنانة سهير البابلي

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رحلت عن عالمنا أيقونة السعادة والكوميديا الفنانة سهير البابلي، فهي من أكثر النجمات اللاتي أجمع عليها محتلف الأجيال، لدرجة جعلت رواد مواقع التواصل الأجتماعي يستخدموا كثير من إفاهتها في «كوميكس» بالسوشيال ميديا.

وفي السطور التالية نرصد أبرز الإفيهات الضاحكة التي قدمتها في أعمالها الفنية.

«هقطعلك لسانك من لغاليغو»، من أشهر إفيهات سهير البابلي في مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي قامت بتجسيد شخصية الأستاذة عفت عبدالكريم، أمام الزعيم عادل إمام.

«إنتي كده قلبتي على فيلم الحرمان مش كده»، جملة قالتها سهير البابلي خلال أحداث مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».

«شكلك عامل زى قردة كبيرة»، عندما كانت تريد أن تنتقد أحدهم في «بكيزة وزغلول» كانت تقول ذلك الإفيه.

«أنت شايل اللوز قبل الجواز»:، قالتها للفنان الكبير أحمد بدير في مشهد فطار جمعهما في مسرحية «ريا وسكينة».

«دي برضوا بتاكل وز.. دي بتاكل حلاليف»، قالته للفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي في مسرحية ريا وسكينة.

«أنتِ جزمة وأنا جزمة.. أنتِ طاسة وأنا طاسة»، قالتها لفنانة إسعاد يونس في فيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، الذي يعد أشهر أعمال الفنانة الراحلة .

«ده عايز قلة أدب»، أما عندما كانت تريد الإشارة إلى نوايا إحداهم السيئة كانت تقول ده عايز قلة أدب«.

«وكتاب الله المجيد ما هو تمثيل وبجد وبحق وحقيقي»، قالتها سهير للفنان الكبير أحمد بدير في مسرحية «ريا وسكينة».

«سحر ازاي وتخلف عبعال»، قالتها لفنان أحمد بدير الذي شاركها التمثيل في مسرحية ريا وسكينة ليرد عليها قائلًا :«سحر ده اسم الدلع.. اسمها الحقيقي رشا».

«أوشاعات»، قالتها في مسرحية «ريا وسسكينة» عندما تناولت الأخبار باكتشاف عصابة تخطف النساء .

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.