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دبلوماسي أسبق: لا علم للأفارقة بما تقوم به داخل الصناديق الأفريقية

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دبلوماسي أسبق: لا علم للأفارقة بما تقوم به مصر داخل الصناديق الأفريقية دبلوماسي أسبق: لا علم للأفارقة بما تقوم به داخل الصناديق الأفريقية

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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن وقت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان هناك نشاط كبير في القارة الإفريقية سواء من مناصرة حركات التحرير الإفريقية حتى حصولها على الاستقلال، حيث إن مصر كانت من الدول الرئيسية المؤسسة لما يسمى بمنظمة الوحدة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه عرفانًا بذلك تم عقد أول قمة رئاسية في القاهرة عام 1964، والتي نظمت مساعدة إفريقيا لحركة التحرير.

وأضاف «حجاج» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» اليوم الأحد، أن مصر في الفترة التالية كان لها نفوذ سياسي كبير في إفريقيا ولكن لم يصحبه نشاط اقتصادي، موضحًا أن الاقتصاديات داخل القارة الإفريقية لم تشهد وجود تجمعات اقتصادية إفريقية وكان الحديث عن التكامل الاقتصادي والنهوض بإفريقيا اقتصاديًا ولم تكن هناك مشروعات كثيرة وكانوا منشغلين بتحرير باقي القارة الإفريقية.

وتابع، أن عام 1964 كان هناك 32 دولة إفريقية مستقلة وباقي الدول كانت مستعمرات برتغالية وإنجليزية وفرنسية إلى غير ذلك، موضحًا أنه بالتوازي كان البعد الاقتصادي أقل بكثير من النشاط السياسي، ومصر لا تعلن كثيرًا عما تقوم به داخل إفريقيا، حيث لا علم للأفارقة بما تقوم به مصر داخل الصناديق الإفريقية.

وأردف، أن من ضمن الأشياء التي تعوق الحركة المصرية في إفريقيا هو تعدد الجهات التي تقوم بالتعامل مع إفريقيا فلا يوجد تنسيق كاف، وحدث بعض التحديث ولا يوجد تناغم بين هذه الجهات.

المصرى اليوم

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