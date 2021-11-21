عميد "تجارة عين شمس" يتفقد لجان امتحانات منتصف العام ببرامج الساعات المعتمدة

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تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس يرافقه الدكتور محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأحد، لجان امتحانات منتصف العام الدراسى بالكلية لشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية والعربية وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية وذلك للتأكد من سير وأنضباط اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وصرح قدرى ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان (9550 طالب وطالبة)، حيث تقدم للامتحانات 6500 طالب وطالبة في شعبة اللغة الانجليزية، و1165 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، 1827 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 94 طالب وطالبة.

وأضاف أنه تم التأكيد على أن جميع الطلاب يجب ان يكونوا حاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على الاطباء وهيئة التمريض بالمركز الطبى بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية. بالإضافة إلى التنبيه على السادة رؤساء واعضاء الكنترولات والملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.