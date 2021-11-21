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: تفكيك عصابة تستولي على ممتلكات المغتربين

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مصر: تفكيك عصابة تستولي على ممتلكات المغتربين : تفكيك عصابة تستولي على ممتلكات المغتربين
أفاد موقع «القاهرة 24» بتفكيك عصابة، امتهنت الاستيلاء في مناطق العاصمة على أراضي وفيلات المقيمين خارج البلاد، بمناطق وجاردن سيتي والتجمع و6 أكتوبر.

وقال إنه تم حبس أفراد العصابة وعددهم 5 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا خطيرا، احترف أعمال النصب وسرقة الأراضي، بأساليب حديثة لإمعان التخفي عن أعين الأمن، حتى نجح رجال مباحث الأموال العامة في القبض عليهم، بعد ارتكابهم 11 واقعة، وفتحهم 16 حسابا بنكيا مزيفا بنحو 200 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة بدأوا نشاطهم منذ شهور، وقسموا الأدوار، حيث يجرون حصرا للأراضي والعقارات المتروكة، ثم الاتفاق مع عدد من الخفراء وحراس تلك الأراضي والفيلات، على منحهم مقابلا ماديا، نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضي.

وأوضحت الصحيفة أن أفراد التشكيل العصابي، وبعد تحصلهم على المعلومات، يتوصلون إلى الملفات الخاصة بتلك الأراضي والعقارات، لتحديد ما سيتم تزويره منها، بعد تحريات عن ملاكها، ومعرفة بياناتهم بالكامل، حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية ودون أخطاء.

وارتكب المتهمون 11 جريمة بالحصول على فيلات وأراض.


الوطن السعودية

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