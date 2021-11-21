عفاف شعيب تنعى سهير البابلي : كانت واخدة الدين على حق مش هزار

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أعربت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب عن حزنها لرحيل الفنانة الكبيرة سهيرة البابلي، والتي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز 86 سنة، بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة.

وقالت عفاف شعيب في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، إنها «فنانة جميلة التزمت بارتداء الحجاب واستمرت في تمسكها به وبدينها لآخر لحظة في حياتها»، مشيرة إلى أنها: «كانت واخدة الدين على حق مش هزار».

وتابعت أن ابنتها نيفين كانت نِعم السند لوالدتها الفنانة الكبيرة سهير البابلي، ومن أعانتها على الالتزام، قائلة: «تمسكت بدينها إلى جانب ابنتها ماشاء الله عليها نيفين كانت نِعم السند».

واختتمت حديثها قائلة: «الحمد لله ماتت على طاعة ربنا، اللهم تجاوز عندها وارحمها في غربتها، لأن في اللحظات دي الواحد بيبقى غريب مفيش حد من حبايبه حواليه، وأنا بدعيلها من قلبي ربنا يثبتها ويرحمها ويغفر لها».