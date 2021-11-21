سهير البابلي في لقاء سابق: قاومت الضحك أمام عادل إمام وسعيد صالح بهذه الحيلة

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في حديث قديم جمع بين الفنانة القديرة سهير البابلي والإعلامي مفيد فوزي في برنامج جميل المغازي، سألها مفيد فوزي عن مدى قدرتها على مقاومة الممثلين وعدم الضحك أثناء الأداء التمثيلي على خشبة المسرح أو أمام عدسات المصورين.

وجاء رد الفنانة سهير البابلي -التي وافتها المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 86 سنة- غير متوقع، قائلة «بقرا حاجات وأفتكر ميتين» هكذا كانت سهير البابلي تقاوم ضحك وكوميديا سعيد صالح وعادل إمام، إلا أنها أحيانًا كانت لا تستطيع أن تتمالك نفسها.

وأضافت سهير البابلي خلال حديثها لـ مفيد فوزي عن كوميديا مسرحية مدرسة المشاغبين «ساعات كنا بنضحك كلنا.. ساعات أقول كلمة ألاقي عادل إمام بيضحك ويحط وشه في الدرج وسعيد بيضحك زيي قدام الناس».

وهذا ما أكد عليه الفنان سعيد صالح في حوار مع مفيد فوزي «عن ضحكنا في مدرسة المشاغبين كانت عامله لون في شعرها وضحكنا، قالتلنا إيه يا فلاحين بتضحكوا ده ماش».

وفي اللقاء ذاته أكد سعيد صالح خلال حديثه عن كواليس مسرحية مدرسة المشاغبين: «كل الضحك في مدرسة المشاغبين كان نابع من علاقتنا الإنسانية».

أما عن دورها في مسلسل «أبلة عفت» سألها مفيد فوزي: كيف استطعتِ أن تكوني بهذا الحزم؟ لتجيب سهير البابلي قائلة «ماكنتش ببص للولاد.. ببص فوق علشان مضحكش، وأقول لازم يكون عندي الشجاعة محدش يضحكني».