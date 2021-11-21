سهير البابلي عن عادل إمام بـ«مدرسة المشاغبين»: هل كان أنانيا على المسرح؟

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كشفت الفنانة الراحله سهير البابلي، عن رأيها في الفنان الكبير عادل إمام، خلال لقاء نادر لها مع الإعلامي مفيد فوزي، مؤكدة أنه «غول» المسرح دون منافس، حيث توفيت مساء اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

وأضافت الراحله سهير البابلي عن كواليس مسرحية «مدرسة المشاغبين» قائلة: «المدرسة شخصيتها كانت لازم تبقى جادة، وكفاية اللي عادل واللي كان بيعمله فيا، وكان لازم مضحكش، عادل له كاريزما عالية، يدخل فيه تسقيف 10 دقايق، خياله، إيده».

وتابعت سهير البابلى مازحة وبذكاء حين حاول «فوزي» جرها للحديث عن «إمام»: «إنت عايز جنازة وتشبع فيها لطم»، ولتمتلئ الحلقة بالضحك بين المتواجدين خلال تصوير البرنامج.

وحول أنانية عادل إمام كنجم خلال تقديم المسرحية بحسب سؤال لـ«فوزي»، ردت «البابلي»: «أنانيته على الورق وعلى المسرحية، وغيرته للنجاح، مش على نفسه أو على زمايله أكيد، عشان يطلع شغل حلو للكل».

واعتبرت سهير البابلي أن مسرح عادل إمام هو مسرح النجم الأول في تلك الفترة، دون أن يكون النجم الأوحد، لأن هناك نجوما آخرين، لكنه الأول ورقم واحد.

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما. ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير