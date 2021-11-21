وزارة السياحة: خطة لضم بعض المتاحف للتطبيقات الإلكترونية للترويج للسياحة

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شدد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي، حرص الدولة إلى تحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات، وبالأخص داخل قطاع السياحة والأثار.

وأشار «شريف» خلال اجتماع لجنة السياحة والثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم اليوم، إلى أن وزارة السياحة والأثار تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي داخل المتاحف والأماكن الأثرية، وذلك في أطار الخطة المستهدفة للترويج للسياحة والآثار المصرية على مستوى العالم. وقال: «نعمل حاليا على إتاحة خدمات الانترنت المجاني داخل عدد من الآماكن السياحية والأثرية، كما أطلقنا عدد من المنصات الإلكترونية لعدد من المتاحف من بينها المتحف المصري بالتحرير ومتحق الحضارة.

ولفت مساعد وزير السياحة والأثار، في رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يتضمن كافة المعلومات السياحية عن مصر وذلك للترويج للسياحة المصرية، أن هناك خطة استراتيجية يتم العمل عليها داخل وزارة السياحة والأثار تشتمل على 34 مشروعا لتحويل كل ما هو تقليدى إلى رقمى ،فضلا عن ضم بعض المتاحف التي تتبع وزارتى الثقافة والبيئة ضمن التطبيقات الإلكترونية التي يتم تدشينها لتعريف السائح بالمزارات السياحية والثقافية والأثرية الجاذبة.

وتابع: لدينا هدف هوزيادة فضول السائح لزيارة كل أثر في مصر ،لاسيما وأنه بعد قرار رفع الحظر عن السفر في كثير من البلدان بسبب جائحة كورونا، أصبح التنافس كبير داخل السوق السياحي. وقال: الأن أصبح لدينا أمكانية إتاحة شراء تذاكر زيارة بعض المتاحف بنظام الأون لاين ويطبق بالفعل داخل منطق الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري وقريبا سيتاح شراء التذاكر أون لاين أكثر من 40 موقع أثري. وستطرد قائلا: أطلقنا الأسبوع الماضى منصة خاصة بالمتحف المصري وحازت على أعجاب كبير.

وقال «شريف» إن هناك فريق عمل يبحث الأن إعداد برامج سياحية للسائح المتواجد داخل القاهرة لمدة ساعات أو أيام وذلك لزيادة زيارات المتاحف الأثرية والمتمركزة في مدينة القاهرة .مبينا إلى أن هناك تفاعل بين وزارة السياحة والأثار والاتحاد العام للغرف السياحية والشركات لتقديم خدمات إلكترونية مميزة للسياح ،لاسيما في ظل التوجيه الرئاسى بضرورة زيادة سرعات الانترنت داخل الفنادق.

وأشار مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى: تم بالفعل زيادة سرعات الانترنت بفنادق 4 و5 نجوم ،ونعمل حاليا على زيادة كفاءة الانترنت في فنادق ذات 4 نجوم ،لاسيما أن السائح يبحث الأن عن خدمة الانترنت في المكان المتواجد به قبل البحث عن الطعام أو الشراب.

وشدد مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى أن الوزارة تستهدف حاليا تطبيق «كيو ارد باركود»السياحى ،ونعمل على تحديث كافة البيانات الخاصة بالمواقع السياحية لنقدم خدمة معلوماتية متكاملة عن الأثر الذي يتم زيارته .وقال :هذا لايتعارض أبدا مع دور المرشدين السياحيين .

وأوضح: «أصبح لدينا تطبيق يشمل قطاع العاملين بالسياحة ،وتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بهدف التواصل المباشر مع العاملين في هذا القطاع. لاسيما بعد جائحة كورونا ،فضلا عن إصدار كروت مزاولة المهنة .

واختتم الدكتور خالد شريف كلامه قائلا: التحول الرقمى في قطاع السياحة والأثار ممتع للغاية، ورغم أننا بدأنا متأخرين عن بعض الدول الأخرى التي سبقتنا في المجال، لكن ما نقوم به حاليا سيضعنا في مقدمة صفوف الدول العالمية .