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رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا، مساء اليوم عن عمر ناهز الـ86 عاماً إثر أزمة صحيه شديدة الخطورة، نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة تسببت في دخولها أحد المستشفيات، وخلال الشهر ذاته توفى زوجها السابق الفنان الراحل أحمد خليل .

في حوار سباق في برنامج «باب الخلق»، الذي يقدمه محمود سعد في عام 2018 كشف سبب طلاقه من الفنانة الكبيرة سهير البابلي، قائلا: «هي فنانة عظيمة وهي على دماغي من فوق، إنما كان استمرار العلاقة، بسبب الفنان والفنانة مينفعش يعيشوا مع بعض، إحنا تجوزنا في لحظة وسبنا بعض في لحظة».

موضحا: «إحنا اتقابلنا في عمل فني، ومدام سهير إنسانة جادة جدا، واتعملت معي بحدة خلال العمل، وأنا مقبلتش ده، وبعد كدا اتخنقنا، وكانت محبة بعد عداوة».

وكشف عن سبب الطلاق :«يرجع إلى تربيتي الريفية، عندما تزوجنا كنت صغيرا في السن، وكانت هي نجمة كبيرة وكنت في بداية مشواري الفني، وبطبيعتي الريفية رفضت هذا، فكنت دوما أُشعرها بأنها ليست نجمة في البيت وأنا الرجل، وانتهى الحال بالطلاق».

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.