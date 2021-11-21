العراق : لن نتأثر بالانسحاب الأجنبي

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صرح المستشار الأمني للحكومة العراقية، حسين علاوي، بأن العراق يمتلك قدرات عسكرية كبيرة، ولن يتأثر بالانسحاب العسكري الأجنبي من العراق في نهاية العام الحالي. وقال، في تصريح لتليفزيون «العراقية» الرسمي: « الحكومة العراقية ملتزمة بعدم وجود قوات قتالية أجنبية في العراق بنهاية العام الحالي، لكن سنحتاج فقط إلي تعاون في مجال المعلومات والتعاون الاستخباري عن تنظيم داعش».

وأوضح «علاوي»: «الحكومة العراقية ملتزمة بقرار البرلمان العراقي السابق بعدم وجود قوات أمريكية وأجنبية قتالية في العراق نهاية العام الحالي، ولا توجد الآن أية معسكرات للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، بل هناك معسكرات تنسيق أمنية». وأكد: «بعد تطبيق قرار انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، لن تكون هناك بعثات قتالية أجنبية بالعراق في نهاية 2021، وأية حركة للطيران الأجنبي، لضرب تنظيم «داعش» مستقبلا، ستتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين بغداد وواشنطن».