فرنسا تدعم الصيادين

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ذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال أن فرنسا ستستمر في دعم الصيادين بالتزامن مع استمرار المباحثات مع المملكة المتحدة بشأن تراخيص الصيد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتال القول في حوار مع إذاعة أوروبا وان «طالما استمرت المباحثات ولم يحصل صيادونا على جميع التراخيص المطلوبة فمن الواضح أننا في حاجة لمرافقتهم».

وكانت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردين قد قالت، الخميس الماضي، إن فرنسا تستعد لمساعدة الصيادين الذين سوف يضطرون للتوقف عن العمل في حال لم يحصلوا على التراخيص من بريطانيا.

وتسببت هذه التعليقات في إثارة الغضب في فرنسا، حيث أشارت إلى أن الحكومة تعتقد أنها ربما لن تحصل على التراخيص التي كثيرا ما سعت إليها.