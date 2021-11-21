عامل يمزق جسد زميله بالسكين في مشاجرة بالقليوبية

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مزّق عامل جسد زميله بالمطواة في مشاجرة بينهما بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما في القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر، ومنها إلى مستشفى بنها الجامعي لخطورة حالته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركزشرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى، بوصول المدعو «م أ م - 20 سنة - عامل» مصابا بطعنة نافذة اسفل البطن وحالتة العامة غير مستقرة وجارى نقلة إلى مستشفى بنها الجامعي.

وأخطر اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وانتقل رئيس مباحث المركز وتوصلت التحريات وبالفحص تبين ان المجنى علية تشاجر مع المدعو «أ ا» عامل بسبب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة بسبب خلافات سابقة فقام المتهم بطعنه في منطقة البطن فسقط على الارض غارقا في دمائه، وتم نقله للمستشفى.

وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ على المتهم والاداة المستخدمه في الواقعة وجارى العرض على النيابة فطلبت الإستعلام عن حالة المصاب.