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التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري والمقاصة في الدوري

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التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري والمقاصة في الدوري التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري والمقاصة في الدوري

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة المقاصة، المقرر لها بغد قليل على الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف

خط الدفاع: صبري رحيل- السيد سالم – ساليفو مورو – هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور – مروان عطية – أحمد نبيل مانجا

خط الهجوم:سعيدو سيمبوري- كريستوفر موبولولو – فوزي الحناوي

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: هشام شعبان، أحمد صبيحة، أحمد منعم، على فتحي

خط الوسط: سعيد الونش، محمد محسن ليلة، سيرجي ايريك

خط الهجوم: جوزيف أتولا، جون أفيري، حسام عبدالواحد

المصرى اليوم

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