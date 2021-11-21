تفاصيل قتل تاجر بلاستيك وإحراق جثته بـ الصحراوي الشرقي .. سائق وراء الجريمة لسرقة 400 الف جنيه

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ألقت أجهزة الأمن، القبض على سائق متهم بفي قتل، تاجر بلاستيك، ودفن جثته بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج عقب إطلاق النار عليه والتمثيل بجثته وإحراقها.

أرشد المتهم عن مكان الجثة، ومثل الجريمة أمام جهات التحقيق.

كانت البداية، بخروج «المجني عليه» من منطقة إمبابة متوجهًا رفقة سائقه إلى سوهاج لتسليم بضاعة واستلام 400 الف جنيه، ولدى طريق عودته على الطريق الصحراوي بسوهاج، استوقفه السائق وقتلوه رميًا بالرصاص.

المتهم دفن جثة المجني عليه، قبل أن يشعل بها النيران وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وقبل أيام، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الواقعة، بعد اختفاء «التاجر» بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، وتبينّ أن السائق المتهم وأنزل المجني عليه لركوب سيارة ملاكي أخرى، وأرتكب الجريمة .