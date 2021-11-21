«قنابل موقوتة لنقل العدوى».. «المصل واللقاح» تكشف موانع تطعيم الأطفال ضد كورونا

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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأطفال قنابل موقوتة لنقل العدوى بفيروس كورونا نظرا لضعف مناعتهم، لذا جاء قرار تطعيمهم في الفئات العمرية دون الـ18 عاما حتى 15 عاما لمنع انتشار العدوى.

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أقرت تطعيم هذه الفئة العمرية بلقاح فايزر الأمريكي الذي اجتاز كافة الاختبارات المتعلقة بتطعيم الأطفال وحصل على نسبة آمان عالية كما أنه لا يُحدث أية مضاعفات للحوامل.

وعن حدوث مضاعفات للأطفال في الفئة العمرية دون الـ18 عاما، قال رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إنه تم تطعيم 40 مليون مواطن حتى الآن، وقد يحدث التطعيم أعراض بسيطة عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وهكذا الأمر بالنسبة للأطفال، موضحا أن المضاعفات قد تحدث أو لا تحدث أيضا، وهي لا تدعو للقلق وسيتم التعامل معها حال ظهورها على أي طفل.

واستطرد أمجد الحداد أنه يمكن التسجيل للأطفال على موقع تلقي اللقاح ومن ثم انتظار رسالة التأكيد والتوجه إلى المراكز المحددة للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أنه في حالة كان الطفل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو نزلات البرد يتم تأجيل موعد أخذ اللقاح.