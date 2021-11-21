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أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السيئ، منذ بدابة موجة التقلبات الجوية، وحتى مساء اليوم الأحد.

وأشار «عبدالغفار» إلى استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل، حتى استقرار الأحوال الجوية، وذلك تحت إشراف ومتابعة دائمة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأكد «عبدالغفار» على توافر أرصدة كافية من أكياس الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكافة المحافظات، مشيرًا إلى أن مديريات الصحة ترسل تقاريرا يومية عن أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن غرفة الأزمات على تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتتابع استقبال وتحويل الحالات الطارئة من خلال مركز الخدمات الطارئة (137).

وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، حتى انتهاء موجة التقلبات الجوية.