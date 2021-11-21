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قالت الفنانة نوال الزغبي، إن الممثلة الشهيرة ماجي بو غصن بأنها أكثر شخص قريب منها، ون وائل كفوري ورامي عياش وفارس كرم من أقرب أصدقائها إلى

جانب إليسا ونانسي عجرم. فيما وجهت رسالة خاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقالت نوال الزغبي في تصريحات إذاعية: «شيرين دي حبيبة قلبي بس هي مختفية عندها ظروف يمكن»، مستطردة: «وحشتنا» ثم قدمت أغنيتها الشهيرة «على بالي» بصوتها على الهواء. ووصفت الفترة التي قضتها بعد إصابتها بفيروس كورونا بأنها كانت 20 يوما صعبة، قائلة: «الكورونا دبحتني». وأوضحت أنها قضت فترة طويلة من الحجر الصحي لفيروس كورونا في منزلها لكن زوارها أصابوا بالعدوى، مشيرة إلى أنها تعلمت التريكو وتقدم أشكال بارعة منه ووصفته بأنه مثل ممارسة رياضة التأمل بالنسبة لها.



وتحدثت نوال الزغبي عن حلمها بفتح مطعم وتقديم الأكلات فيه بنفسها خاصة الطعام الإيطالي، مشيرة إلى أنها ستقيم في مصر في حال غلق الطيران مرة أخرى أو في لندن ولوس أنجلوس، وقالت إنها حريصة على متابعة جمهورها على السوشيال ميديا بنفسها، خاصة تويتر ثم انستجرام، موضحة أن بعض التعليقات عليها يكتبها مرضى نفسيين موضحة: «بشفق عليهم». وحول غيابها عن التمثيل، قالت إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا، لكنها تخاف منها قائلة: «مش ملعبي»، مشيرة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة، وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني.



عن عودتها لغناء تترات المسلسلات، قالت إن الدراما لم تكن جيدة قبل آخر 5 سنوات، لكنها تطورت كثيرا ما شجعها على تقديم هذا اللون، وأشارت إلى أن أبطال العمل يكون من أسباب تشجيعها على غناء التتر إلى جانب كلماته مثلما حدث مع تتر الناس العزاز، معبرة عن حبها للفنانة نيللي كريم وغادة عبدالرازق. وكشفت عن ندمها على رفض أغنية «قول رجعت ليه يا حبيبي» التي غناها الفنان حسين الجسمي وحققت نجاحا كبيرا، وقالت إنها لم ترفضها لكنها عرضت عليها بعدما انتهت من تسجيل ألبومها الجديد آنذاك، ولم ترغب في فتح الألبوم مرة أخرى حتى لا تتردد بشأنه.