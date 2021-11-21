ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية

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تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على منافسه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

سيطر رفاق المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي على مجريات اللعب وجاءت أهداف نادي العاصمة عن طريق (ماركو أسينسو- ناتشو- فينيسيوس جونيور- فيرلاند ميندي) وجداء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق لويس خافيير.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد غرناطة عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.